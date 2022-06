A Brüsszelben zajló uniós csúcs első napján megszületett a borítékolható eredmény, a tagállamok vezetői megadták Ukrajnának és Moldovának a tagjelölti státuszt, és némi meglepetésre, Georgia számára is felvázolták az uniós tagság lehetőségét.

A kétnapos csúcs első napjának központi eleme az ukrán helyzet, majd pénteken, mint arról Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt, elsősorban gazdasági kérdéseket vitatnak meg a kormányfők, ahol Orbán ígérete szerint továbbra is az eddigi magyar álláspontot képviseli.

Már az előzetes tervezet is kiemelte, hogy a két újonnan tagjelölt ország felkészült a tagsági tárgyalások megkezdésére. Georgia is az EU-ba vágyódik, és ugyan a tervezet szerint a korábban Grúziaként ismert volt szovjet tagállam jövője is Európában van, esetében több államfő, például Mark Rutte holland miniszterelnök is lemaradásokról beszélt.

A bővítés mögött látszólag megvan a komoly politikai szándék, nem sokkal a tanács gyűlése előtt az Európai Parlament többsége is támogatásáról biztosította Ukrajnát a tagjelöltségben, és felkérte az uniós intézményeket, hogy teygék emg a szükséges lépéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Twitteren fejeszte ki háláját.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant ???????? a candidate status. It’s a unique and historical moment in ????????-???????? relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn