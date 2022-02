Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön katonai műveletet engedélyezett Kelet-Ukrajnában, ami a háború kezdetének tűnt Európában a NATO keleti terjeszkedésének befejezését követelő orosz követelések miatt. tovább Joe Biden amerikai elnök közölte, hogy csütörtökön további szankciókat jelent be Oroszországgal szemben, a héten bevezetett pénzügyi intézkedések mellett.

Az Egyesült Államok, az Európai Unió és Nagy-Britannia kedden már kedden döntött bizonyos büntető intézkedésekről, amelyeket elsőként az EU egészített ki csütörtök reggel az orosz invázióra reagálva. Legfőbb célpontjaik között: az orosz bankok és nemzetközi működésük volt.

Washington a legszigorúbb intézkedéseket hétfőn vezette be, megtiltva az amerikai magánszemélyek és a két szakadár ukrán régió közötti kereskedelmet és befektetéseket, kedden pedig lépéseket tett az orosz állami tulajdonú Promsvyazbank és Vnyesekonombank, valamint 42 leányvállalatuk kizárására az amerikai pénzügyi rendszerből. Az Európai Unió és a britek is meglépték ugyanezt, pluszban több oligarcha vagyonát is zárolták. Csütörtökön pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy gyakorlatilag kizárják az oroszokat az EU-s pénzügyi rendszerből, valamint a technológiaexportból.

Az amerikai pénzügyminisztérium megtiltotta az újonnan kibocsátott orosz államkötvényekkel való kereskedést is, és elrendelte az orosz elit egy maroknyi tagjához és családtagjaihoz kapcsolódó vagyonok befagyasztását.

A lista egyre csak nő, miközben a világ bankjainak már a hétfői kör is nagy adminisztrációs terhet jelentett, noha másfél-két hónapja készültek a szankciókra. A helyzetük nem egyszerű, mert a korlátozások elsődleges végrehajtói a pénzügyi intézmények.

A múltban súlyos bírságokat fizettek, ha nem léptek időben, de 2014 óta, amikor az országok szankciókkal sújtották Oroszországot a Krím annektálása miatt. Emiatt akkor a bankok visszahúzódtak a régióból, és megerősítették szankciókövetési programjaikat. A LexisNexis felmérése szerint az amerikai bankok csak 2020-ban 35,2 milliárd dollárt költöttek a pénzügyi bűncselekmények ellenőrizhetőségére vonatkozó szabályoknak való megfelelésre - beleértve a szankciókat, a pénzmosás elleni ellenőrzéseket és az egyéb illegális tevékenységek elleni vizsgálatokat.

Mivel a térségben nőtt a feszültség, a Biden-kormányzat több héten keresztül kapcsolatban állt az iparággal a lehetséges intézkedésekről, és a keddi bejelentés előtt figyelmeztette a bankokat, hogy az iparág fel tudjon készülni - tudta meg a Reuters a pénzügyi rendszer szereplőitől.

Az új amerikai szankciókat nem lesz nehéz végrehajtani, mert - legalábbis egyelőre - az orosz bankok megjelölése meglehetősen konkrét, és a Krím után az amerikai és a globális bankoknak elegendő idejük volt arra, hogy foglalkozzanak az ilyen típusú szankciók árnyalataival, beleértve a végső tulajdonosok és haszonélvezők azonosítását - mondta Mario Mancuso, a Kirkland & Ellis LLP nemzetközi kereskedelmi partnere.

A szabályok végrehajtását szerdán megkezdő iparági vezetők mégis azt mondták, hogy további tisztázásra várnak az amerikai pénzügyminisztériumtól néhány részletet illetően, különösen a szakadár területek pontos földrajzi határait illetően. Az EU-ban pedig az Európai Bizottság és a felügyeleti szervek pontosításaira várnak, hogy mely orosz entitásokra figyeljenek.

A bankoknak egy 30 napos határidő áll rendelkezésére, ha nem teljesítik időben a kötelezettségeket, akkor az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és az EU-ban is súlyos büntetésekre számíthatnak.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.