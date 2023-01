A 27 tagú Európai Unió és a 30 tagú katonai szövetség már most is együttműködik olyan kérdésekben, mint a terrorizmus elleni küzdelem és a kiberfenyegetések. „Ez az euroatlanti biztonság és stabilitás szempontjából kulcsfontosságú fordulópont, amely minden eddiginél jobban bizonyítja a transzatlanti kötelék fontosságát, és szorosabb EU-NATO együttműködést követel” - áll az EU és a NATO közös nyilatkozatában.

Az EU és a NATO közeledése azonban nem könnyű feladat: Törökországnak, a NATO-szövetségesnek, problémás a viszonya néhány európai országgal. Bár számos uniós ország tagja a NATO-nak, a két szervezet belső dinamikája jelentősen eltér egymástól, és Washington továbbra is vezető szerepet játszik a katonai szövetségen belül - írja a Politico.

A kedden aláírt közös nyilatkozatban Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elkötelezte magát amellett, hogy nagyobb lesz az érdemi közös együttműködés.

A két fél külön kiemelte

A nyilatkozat azonban több hónapos késedelem után született - és hangsúlyozza, hogy az együttműködésnek vannak határai.

- jegyezték meg a felek, hozzátéve, hogy „bátorítjuk az EU-n kívüli NATO-szövetségesek minél teljesebb körű bevonását a kezdeményezéseibe. Bátorítjuk a szövetségnek nem tartozó EU-tagok lehető legteljesebb mértékű bevonását a kezdeményezéseibe”.

