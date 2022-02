Macron ráerőlteti az EU-ra a pénzügyi atomfegyver bevetését Oroszország ellen

Franciaország továbbra is napirenden tartatja az EU-ban, hogy Oroszországot zárják ki a SWIFT nemzetközi utalási rendszerből. Az Európai Unió vizsgálja is ennek lehetőségét, felmérik a várható következményeket. Közben Németország is nyitott lett a bevetésre, pedig Magyarország és Olaszország mellett ők vétóztak még csütörtökön.