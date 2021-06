A két, 2019 júniusa óta hatályban lévő irányelv az uniós szerzői jogi szabályok korszerűsítésére irányul. Az új szabályok több értékes tartalom létrehozását és terjesztését fogják ösztönözni, és több digitális felhasználást tesznek lehetővé a társadalom számára fontos területeken, miközben garantálják a véleménynyilvánítás szabadságát és más alapvető jogokat - közölte az Európai Bizottság.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök szerint a szerzői jogi irányelvnek, valamint a tévé- és rádióműsorokról szóló irányelvnek köszönhetően EU-szerte több tartalom válik elérhetővé, az alkotók méltányos díjazásban részesülnek munkájukért, a felhasználók pedig a szólásszabadságot védő egyértelmű szabályokra támaszkodhatnak. A két irányelv nemzeti jogba való átültetésével zavartalanul élvezhetjük az interneten elérhető legjobb tartalmakat, és tetszésünkre válogathatunk a tévé- és rádióműsorok közül, országhatároktól függetlenül - fogalmazott a Bizottság alelnöke.

QP | Quality Placement

Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos szerint az új szerzői jogi szabályokkal Európa új mércét állított fel a kreatív online tartalmak használatára vonatkozóan. A biztos szerint az új szabályozással azt szeretnék elérni, hogy ami offline törvénybe ütközik, az online is legyen illegális.

Új szabályok

A digitális egységes piacon érvényesíthető szerzői jogokról szóló irányelv olyan új szabályokat ír elő, amelyek tisztességesebb díjazást biztosítanak mind az alkotók és a jogosultak, mind a kiadók és az újságírók számára, különösen műveik online felhasználása esetén, és növelik a transzparenciát az online platformokkal való kapcsolatukban. Új garanciákat tartalmaz annak érdekében, hogy online is teljes körű védelmet élvezzen az uniós polgárok véleménynyilvánítási szabadsága, akik most már jogszerűen tudnak bizonyos tartalmakat megosztani. Emellett az új szabályok révén több lehetőség nyílik arra is, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat oktatási, kutatási és kulturális örökségvédelmi célokra fel lehessen használni online és országhatároktól függetlenül.

Az Európai Bizottság az új szerzői jogi irányelv 17. cikkével kapcsolatos iránymutatását is közzétette, amely a tartalommegosztó platformokra vonatkozóan állapít meg új szabályokat. Ez gyakorlati tanácsok révén abban kíván segíteni, hogy a tagállamok egységesen alkalmazzák az új uniós szerzői jogi szabályok e rendelkezését. A 17. cikk előírja, hogy az online tartalommegosztó szolgáltatóknak engedélyt kell szerezniük a jogosultaktól a honlapjukra feltöltött tartalmakkal kapcsolatban. Ha nem kapnak engedélyt, akkor pedig lépéseket kell tenniük, hogy megakadályozzák a jogosulatlan feltöltéseket.

Új irányelv a televízió- és rádióműsorokról

A televízió- és rádióműsorokról szóló irányelvben meghatározott új szabályok biztosítják, hogy az uniós polgárok országhatároktól függetlenül az online műsorok szélesebb választékához férjenek hozzá. Az irányelv megkönnyíti a műsorszolgáltatók számára, hogy bizonyos műsorokat élő televíziós vagy utólagos megtekintési szolgáltatásaikon keresztül az összes tagállamban elérhetővé tegyenek, miközben arról is gondoskodik, hogy az alkotók megfelelő díjazásban részesüljenek műveik felhasználásáért. Egyszerűbbé teszi továbbá a továbbközvetítési szolgáltatók számára, hogy több rádió- és televíziócsatorna műsorait kínálhassák.

Az Európai Bizottság 2016 szeptemberében tett javaslatot a digitális egységes piac részét képező szerzői jogokra vonatkozó uniós szabályok korszerűsítésére annak érdekében, hogy e szabályok megfeleljenek a digitális kornak. Az irányelveket 2019 áprilisában fogadták el. Most a tagállamoknak kell átültetniük az irányelvet a saját jogrendjükbe, és erről a Bizottságot értesíteni, amelyet utána a testület elemezni is fog.