A lap hétfőn közölt értesülései alapján Németország, Franciaország, Dánia, Spanyolország, Olaszország és Csehország összesen 16 korlátozó javaslatot nyújtott be az Európai Uniónak, hogy ezzel reagáljanak az iráni rendőrség által szeptember közepe óta elkövetett atrocitásokra – írja a Reuters.

Benyújtott intézkedéseik kifejezetten azokat a – feltehetően rendőrségi és kormányhoz tartozó – személyeket és intézményeket célozzák, akik közvetlenül felelősek az országos tüntetésekre adott agresszív válaszért.

A bennfentes informátor szerint az uniós külügyminiszterek október 17-i ülésükön döntenek majd a szankciókról, de nem várható ellenállás. Elmondta, hogy már most "gőzerővel dolgoznak" a korlátozások foganatosításán.

Annalena Baerbock német külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy korlátozni kívánják az iráni hatóságokat. Szerinte a tüntetések elfojtása jól demonstrálja, hogy az ország vezetése mennyire fél az "oktatás és a szabadság erejétől." Tweetjében azt is hozzátette, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogatni kívánják az iráni nőket.

Kaum zu ertragen, was an der #SharifUniversity in #Iran passiert.

Der Mut der Iraner*innen ist unglaublich. Und die rohe Gewalt des Regimes Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit. 1/2