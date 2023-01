Megtetszett az euró sikere két országnak, melyek leginkább a labdarúgásban erősek, gazdaságilag az utóbbi évtizedekben kevéssé sikeresek. Márpedig egy közös valutához nagyon is kell a gazdasági stabilitás: az eurózónán belül is láttuk, mi történik, ha valaki fedezetlenül költeni próbálja a közös pénzt. Görögország megtanulta, hogy csak kiegyensúlyozott költségvetéssel lehet benn maradni az övezetben. Argentína jelenleg is nagy inflációval és gigantikus kamatokkal küzd.

Földrajzi névadás

Argentína és Brazília, a két leendő résztvevő Buenos Airesben fog tárgyalni a felvetésről a héten, és más országokat is meghívnak a térségből, hogy fontolgassák a csatlakozás gondolatát. Brazília felvetése szerint a közös pénz elnevezése az euróhoz hasonlóan földrajzi eredetű lenne: sud, azaz dél, jelezve, hogy Dél-Amerika pénzneméről lenne szó.

Az argentin pénzügyminiszter szerint az első lépés az lenne, hogy tanulmányozzák a két ország gazdaságát, kereskedelmi kapcsolatainak integrációs lehetőségeit, és elismeri, hogy hosszú folyamat várható, amíg alkalmassá válnak a tagállamok. Sergio Massa elmondta még, hogy hosszabb távon egész Latin-Amerika pénzügyi unióját tervezik.

Kontinentális álmok

A Financial Times számításai szerint Latin-Amerika egésze a világgazdaság 5 százalékát adja, míg az eurózóna 14 százalékot. Emellett említhető még a CFA-frank, amely egy csoport afrikai ország, főként korábbi francia gyarmatok közös pénzneme, és árfolyama az euróhoz van kötve, ami persze csak úgy lehetséges, hogy valaki, ebben az esetben a francia jegybank vigyáz a stabilitásra a tagállamok devizatartalékainak részleges felügyeletével.

Megvalósítás a távoli jövőben

Az ötlet megvalósítása időigényes lesz a résztvevők szerint is. Massa szerint az euró tervezése is 35 évig tartott, de ez nem teljesen helytálló megállapítás: a döntést 1992-ben hozták meg a maastrichti szerződés aláírásával, és 7 évvel később számlapénz, 10 évvel később pedig készpénz formájában is megjelent az euró, ugyanakkor már 30 éve működik.

Az argentin-brazil valutaunióról való tárgyalás így most inkább csak szimbolikus lépésnek tűnik, hisz a résztvevők tisztában vannak azokkal az akadályokkal, amelyekkel szembe kell nézni, hogy hosszú távon realitása legyen egy ilyen szoros gazdaság közösségnek. A tagországoknak bizonyítaniuk kell, hogy hosszabb távon, fenntarthatóan stabil költségvetéssel és fizetési mérleggel tudnak működni, amihez alacsony infláció és stabil valutaárfolyam társul. Argentína ettől most épp nagyon messze van.