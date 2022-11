Az S&P Global szerdán közzétett, beszerzési menedzserindex-felmérése szerint Írország kivételével a valutablokk valamennyi nagyobb gazdaságában mélyült a visszaesés októberben. Spanyolországot sújtotta a legsúlyosabban a válság, amelyet szorosan követett Németország, amely a leginkább ki van téve az orosz energiaexport leállításának – összegezte az eredményeket a Bloomberg.

Az adatok most már egyértelműen jelzik, hogy a feldolgozóipar gazdasága recesszióban van – mondta Joe Hayes, az S&P Global közgazdásza egy nyilatkozatban. „A visszaesést valószínűleg súlyosbító tényezők közé tartozik az infláció, amely továbbra is makacsul magas annak ellenére, hogy továbbra is láthatók arra utaló jelek, hogy a kínálati láncra nehezedő nyomás csökken” – magyarázta a szakember.

A héten Ázsiában végzett felmérések szerint a gyári tevékenység ott is lassul, ami tovább erősíti a világgazdaság lassulására vonatkozó várakozásokat. Kínában is jelentős a visszaesés, amelyet az európai, Oroszországra kivetett szankciók nem befolyásolhattak, vagyis a globális válság már általános a magas inflációs környezet és a feszes ellátási láncok miatt.

A 19 országot tömörítő euróövezet az előrejelzések szerint recesszióba csúszik az energiaárak emelkedése és az ukrajnai orosz háború által szított bizonytalanság közepette, még azután is, hogy a szeptemberig tartó három hónapban meglepően rugalmas maradt.