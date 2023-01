Az euróövezeti jegybank adatai szerint novemberben 5,0 százalékos inflációt vártak a fogyasztók a következő 12 hónapra, szemben az egy hónappal korábbi 5,4 százalékkal. A tényadatok alakulása egybevág a várakozások irányával, ezt jelzi, hogy az Európai Bizottság statisztikai szolgálata, az EU statisztikai hivatalaként működő Eurostat szerint decemberben 9,2 százalékra csökkent az euróövezeti infláció a novemberi 10,1 százalékról.

Az EKB felmérése szerint a közös pénzt használó EU-tagok fogyasztói a gazdaság egészének kilátásait tekintve kevésbé borúlátók, mint korábban. Novemberben arra számítottak, hogy az euróövezeti gazdaság teljesítménye a következő egy évben 2 százalékkal csökken. Egy hónappal korábban még 2,6 százalékos visszaesést tartottak valószínűnek.

Az EKB havonta vizsgálja az euróövezeti fogyasztói hangulat alakulását. Összesen nagyjából 14 ezer embert kérdeznek meg Belgiumból, Franciaországból, Hollandiából, Németországból, Olaszországból és Spanyoloroszágból. Ezek az országok adják az euróövezet gazdasági teljesítményének közel 85 százalékát.

What do consumers in the euro area expect will happen to inflation, their incomes, their spending and the value of their homes 12 months from now? We’ve published the latest results of our Consumer Expectations Survey.



