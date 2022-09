Az Eurostat pénteki adatai szerint a fogyasztói árak szeptemberben 10 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Ez több, mint a Bloomberg közgazdászok körében végzett felmérés 9,7 százalékos medián előrejelzése, és ez az ötödik egymást követő hónap, amikor az eredmény meghaladja a konszenzust.

Összehasonlításképpen Magyarországon augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 15,6 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább, 30,9 százalékkal. A havi pénzromlás mértéke 1,8 százalék volt itthon. Ez volt az utolsó hónap, amikor még a rezsicsökkentés részleges kivezetése nem jelent meg az árakban, de szeptemberre vonatkozóan már ez is változni fog, az e havi adatokat október elején közli a Központi Statisztikai Hivatal.

Nagyobb a nyomás az EKB-n

Az euróövezetre visszatérve, az inflációt ismét az energia és az élelmiszerek húzták, bár az ezeket nem tartalmazó alapszintű mérőszám is felülmúlta a becsléseket, és 4,8 százalékos rekordot ért el.

Az ilyen adatok a korábbi hónapokban döntő fontosságúnak bizonyultak a nagyarányú kamatemelések irányát meghatározva, és ez az eredmény valószínűleg felbátorítja az EKB következő, október 27-i döntésénél újabb nagyarányú lépést követelő felhívásokat. A befektetők ezen a héten már zsinórban a második 75 bázispontos emelést kezdték beárazni – írja a Bloomberg.

„A következő lépésnek még mindig nagynak kell lennie, mert még mindig messze vagyunk a 2 százalékos inflációval összhangban lévő kamatlábaktól” – mondta Martins Kazaks, az EKB Kormányzótanácsának tagja szerdán egy interjúban a litvániai Vilniusban. A balti államban az árnövekedés 22,5 százalékos volt.

Miközben a tisztviselők egy ilyen mértékű lépéssel fokozták agressziójukat szeptember 8-án, igyekeztek megkülönböztetni az eurózóna tapasztalatait az amerikaiakétól, kitartva amellett, hogy saját régiójukban az infláció sokkal inkább a kínálat által vezérelt, mint az Atlanti-óceán túloldalán, ahol a kereslet miatt futnak fel az árak. A kamatemelés jelentette likviditáskivonás így Európában nem biztos, hogy hatásos lehet.

Jön a recesszió a magas infláció mellé

Mivel Oroszország leállította Európa gázellátásának legnagyobb részét, és közeleg a tél, a politikai döntéshozók még nehezebb néhány hónapra készülnek. Az áremelkedés egyes országokban még tovább gyorsulhat, miközben a recesszió egyre valószínűbbé válik. Az OECD legfrissebb előrejelzései is ezt a nézetet támasztják alá. A tisztviselők hétfőn 1,6 százalékponttal 6,2 százalékra emelték az euróövezet jövő évi inflációs előrejelzését, ami érezhetően meghaladja az EKB saját előrejelzését. Órákkal később Christine Lagarde, az EKB elnöke megismételte, hogy tisztviselői is látják a magasabb eredmény veszélyét.

A viszonylag szűk munkaerőpiac fokozhatja az inflációs nyomást: az Eurostat különjelentése szerint augusztusban rekordalacsony szinten, 6,6 százalékon maradt az euróövezet munkanélküliségi rátája.

Magyarország is aggódhat

Mint írtuk, az euróövezeti átlaginflációt bőven felülmúlja a magyar adat, de ha az országok rangsorát nézzük, Magyarország akkor is az egyik legrosszabb pénzromlást szenvedi el. A 15,6 százalékos magyar adatnál csak Észtországban (24,2 százalék), Lettországban (22,4), Litvániában (22,5), valamint Hollandiában (17,1 százalék) volt magasabb adat – derül ki az Eurostat jelentéséből.

A magyar kilátásokat az is rontja, hogy a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is jelentősen gyengült. Csütörtökön az összes vezetővalutával szemben mélypontokat halmozott. Mindez a nyersanyag- és termékimport miatt a magyar árakat is feljebb hajthatja.

A Magyar Nemzeti Bank idén és jövőre is 14 százalékos, vagy azt meghaladó tetőzéssel számol az infláció esetében a csütörtöki prognózis szerint.