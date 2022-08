Sorra korlátozzák az energiafelhasználást az uniós tagálamok

Miközben az Európai Unió már biztosra veszi, hogy Oroszország előbb-utóbb leállítja a kontinens gázellátását, az idei nyár negyedik hőhulláma miatt is egyre több energiaügyi korlátozást vezetnek be a nagyobb városok, sőt, egész országok. Néhány fájdalommentes lépés is jelentősen visszaszoríthatná az energiafelhasználást.