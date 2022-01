"Úgy tűnik, hogy az EBESZ térségében a háború kockázata most nagyobb, mint az elmúlt 30 évben bármikor" - mondta Zbigniew Rau az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 57 tagországának küldötteihez szólva a Reuters szerint. Rau nem mondta ki nyíltan, hogy Oroszországot tartaná a fő agresszornak, de jelzés értékűen sorra megnevezte azon konfliktusok sorát, amelyekben Moszkva érintett.

"Több hete látjuk, hogy Kelet-Európában jelentős katonai eszkalációra van kilátás" - mondta a lengyel politikus, aki sokkal erősebb fellépést sürget Moszkva manőverei miatt. Lengyelország azon NATO-tagok közé tartozik, amelyek a legerősebben lépnek fel Oroszország kelet-európai revizionista törekvéseivel szemben.

"Az Ukrajnában és Ukrajna körül kialakult konfliktus békés megoldására kell összpontosítanunk" - tette hozzá Rau, aki szerint Ukrajna szuverenitásának, területi integritásának és egységének teljes körű tiszteletben tartására szólított fel minden országot.

Oroszország több mint 100 000 katonát állomásoztatott Ukrajnával közös határai közelében, amely már most is harcol a Moszkva által támogatott szakadárokkal a Donbaszban, Ukrajna keleti részén. Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet is, amelyet Kijev azóta is vitat.

A csütörtöki bécsi tárgyalások lesznek az első olyanok ezen a héten, amelyeken Ukrajna képviselteti magát, és ott is csak alacsony, nagyköveti szinten. Az Oroszország és az Egyesült Államok között kedden Genfben, valamint Oroszország és a NATO között szerdán Brüsszelben folytatott miniszteri szintű tárgyalások nem hoztak egyértelmű előrelépést.

A Kreml csütörtökön borúlátóan értékelte az Oroszországnak az Egyesült Államokkal és a NATO-val a héten folytatott biztonsági tárgyalásait, "sikertelennek" minősítve azokat, és azt állítva, hogy alapvető kérdésekben nem értettek egyet.