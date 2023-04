A katonai kiadások az összes kontinensen új csúcsot értek el tavaly, 2240 milliárd dollárt, ami a globális GDP 2,2 százaléka – írta a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) egy összehasonlító jelentésben.

Total global #MilitarySpending increased by 3.7% in real terms in 2022, to reach a new high of $2240 billion—the highest level ever recorded in SIPRI data. New SIPRI data out now.



Press Release ➡️https://t.co/CUMd384wvl

Explore the interactive graphic ➡️https://t.co/Idxdu8MNQ1 pic.twitter.com/oRKLYe9sIT