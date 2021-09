Az Eurostat a regionális évkönyvében néhány ábra egészen durvára sikeredett magyar szempontból, ugyanis továbbra is messze mi vezetjük az egyik szomorú rangsort: a rákban való halálozásét, ráadásul több vizsgálati szempont alapján is. A regionális adatgyűjtés nagyon időigényes, így az adatok csak több évvel az alapadatok keletkezése után kerülhetnek bele az Eurostat évkönyvébe is. Ezzel magyarázható az, hogy a most megjelent évkönyv 2016-os adatok alapján mutatja be a rákhalálozást a kontinens NUTS2 szintű térségeiben (Magyarországon akkoriban 8 darab NUTS2 régió volt: 3-3 megye tartozott ezekbe, illetve Budapest és Pest megye alkotta a Közép-magyarországi régiót, azóta annyi változott, hogy Pest megye önálló régióvá vált, mert levált Budapestről) - olvasható a portál cikkében.

Az adatok szerint mind a 8 régiónkban a legmagasabb kategóriában van a rákhalálozási arány egész Európában.

Az összes vizsgált (több száz) NUTS2 régió közül Közép-Dunántúlon a legmagasabb a halálozási ráta: 364 fő volt 100 ezer lakosra vetítve.

Rangsorolta az Eurostat a két fő ráktípusban (tüdő és vastagbél) elhunytak arányát, sajnos itt is csak magyar régiókat találunk az első helyeken mindhárom rangsorban.

Az évkönyv bemutatja a 65 év alattiak rákhalálozását is, ez az a korosztály, ahol még elvileg hatványozottabban megelőzhető lenne a fatális kimenetel. Sajnos itt is egy magyarországi régió végzett az élen: Észak-Magyarországon haltak meg a legtöbben rákban a 65 év alatti korosztályban. Ez 147 főt jelent 100 ezer lakosra vetítve és sajnos több más magyar régió is a legmagasabb ráták egyikét produkálta.