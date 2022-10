A munkájukat elvesztő emberek Belgiumban évek óta kaphatnak képzést arra, amit Magyarországon lényegében a lomtalanítás idején lehet látni a gyűjtögetésben és a felfordulásban.

Mint azt a Forem oktatási központban Monsban, Brüsszel környékén bemutatták, konkrét ipart építenek arra, hogy a kidobott dolgokat újrahasznosítsák, illetve erre kiképezzenek jellemzőn munkájukat valamilyen okból elveszítő embereket.

A koncepció az, hogy rutinos „lomizók” elhoznak minden olyasmit háztartásokból, amiket amúgy kidobnának. Ez nagyjából a nálunk bevett lomtalanításnak felel meg. Belgiumban egyes termékek, például az elektronikai eszközök csak szakhatóságnak adhatók le. Ez hivatalosan persze nálunk is így van, de kevesen tartják be a szabályt.

Ezeket a tárgyakat, eszközöket viszont megtisztítják, megjavítják, és az egyelőre három üzlettel működő hálózatban értékesítik.

Mint azt kérdésünkre Christophe Miot, a projekt igazgatója elmondta, a kezdeményezés alapvetően szociális, ezért nincs is különösebb profitabilitási elvárás az EU által finanszírozott projekt irányában.

Abban látják a szociális értéket, hogy a szakemberek kiképzésén túl 100 euróért tudnak eladni egy újonnan 500-600 euróért adott mosógépet.

A válság jelei már Belgiumban is látszanak, többeknek már a jóval olcsóbban adott, javított termékek sem megfizethetők. Ezt azzal igyekeznek kompenzálni, hogy az üzletekben a nagyobb keresettel rendelkezőktől magasabb árat várnak, hogy a kevésbé jómódúak olcsóbban vihessék az egyes termékeket.

Mint Miot kérdésünkre elmondta ők nem a rendőrség, nem fognak nyomozni senki után, a jövedelmi helyzetét és a lehetőségeit egy nyilatkozattal önbevallás alapján vallhatja.

Miot szerint azért is ez az irány a jövőbe nézve, mert a multiknak is ebbe az irányba kell menni. Kevesebbet kell gyártani, a meglévő termékeket minél tovább üzemben tartani. Ehhez most is kevés a szakember a jövőben még nagyobb lesz a hiány.

Visszajönnek a régi szakmák

A program keretében egyelőre évente néhány 10 embert képeznek ki, akik viszont a közeljövőre nézve jó eséllyel versenyképes szaktudással lépnek piacra.