Didier Reynders, igazságügyért felelős uniós biztos a 7-es cikkely szerinti eljáráshoz ezen kívül nem sokat tudott hozzáfűzni, ám kiemelte a bizottság más, jogállamisággal kapcsolatos lépéseit. Elsőként, a hazánkkal szemben nemrég megindított jogállamisági mechanizmust említette, ez az eljárás korrupciós problémák miatt, az EU költségvetésének védelme érdekében indult. Mivel nem születtek intézkedések Magyarországon az Európai Bizottságnak a jogállamisággal kapcsolatos aggodalmainak orvoslására, a bizottság úgy véli, hogy az Európai Unió költségvetése, pénzügyi érdekei veszélyben vannak - idézte Reynders az EUrologus a hvg.hu.n.

Az Európai Bizottság a jövőben nem bizonytalanodik majd el, ha kötelezettségszegési eljárások indításáról lesz szó, hogy választ adhasson a jogállamisággal kapcsolatos aggodalmakra Magyarországgal esetében. Reyners hozzátette, hogy Magyarországgal szemben már eddig is számos kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság, például az európai értékek megsértése, a civil szféra ellehetetlenítése, a migránsok helyzete vagy az LMBTQ-közösség diszkriminációja miatt, de nem tétováznak majd, hogy újakat adjanak a listához jogállamisági témában is.

A biztos Lengyelországgal kapcsolatban is beszélt: azt közölte, az Európai Bizottság továbbra is aggasztónak tartja azokat a lengyel intézkedéseket, melyek tanúsága szerint Varsó megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségét. Aggodalomra ad okot az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségének lengyelországi helyzete is, valamint a bírák kinevezésével kapcsolatos intézkedések. Reynders kijelentette: az igazságszolgáltatás függetlenségét biztosító mindenfajta tagállami jogszabálynak meg kell felelnie az uniós jognak, továbbá figyelembe kell venni az Európai Unió Bíróságának döntéseit is.

Az Európai Parlament képviselői azonban többségében kifejezték, nem elégedettek sem az Európai Unió Tanácsának, sem pedig az Európai Bizottság munkájával a jogállamisággal kapcsolatban, akiknek szerintük határozottabban kéne fellépniük.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője viszont nem osztja ezeket az aggodalmakat, szerinte a baloldali liberális erők, akik a multikulturalizmus és nyílt társadalom új vallását propagálják, a la Soros György, nem kedvelték a magyar migrációs jogszabályt, ezért politikai offenzívát indítottak az ország ellen - írta az EUrologus.