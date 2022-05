Vlagyimir Putyin orosz elnök április 1-től tette kötelezővé, hogy a Gazprom csak rubeles kifizetést fogadhasson el a „barátságtalan országok listáján” szereplő tagállamoktól, vagy az azokban működő cégektől. A lépés lényegében azt a célt szolgálta, hogy erősítse a rubelt azáltal, hogy mesterségesen gerjeszt keresletet az orosz fizetőeszközért.

Az Európai Bizottság azonban már a döntés ismertetésekor jelezte, hogy nem fizethetnek a tagállamok rubelben, mert azzal segítenek kijátszani az Oroszország ellen hozott szankciókat, amelyek tiltják, hogy egyrészt finanszírozzák az orosz államadósságot az EU-s szereplők, másrészt Moszkva devizákhoz való hozzáférését sem segíthetik. Közvetve és közvetlenül a gázvásárlás orosz játékszabályok szerinti megoldása viszont mindkét intézkedést negligálta volna.

A gordiuszi csomót Putyin egy kiskapuval akarta kijátszani: a rendelete úgy szólt, hogy fizethetnek a gázvásárlók a szerződésekben szereplő devizával (95 százalékban ez dollárt és eurót jelent), de nyitniuk kell a Gazprombanknál két számlát, egyet a rögzített fizetőeszközben vezetve, egyet pedig rubelben. Utalni a devizás számlára kellett volna, amit aztán a Gazprombank az orosz jegybankkal egyeztetve váltott volna át rubelre. Ez a kiskapu viszont az Európai Bizottság szintén csak a szankciókat játszotta volna ki.

Megszületett a megoldás: moshatja mindenki a kezét

Az Európai Bizottság kedden közölte, hogy a Moszkvával szembeni szankciókat sérti, ha egy orosz banknál rubelben nyitnak számlát a gázvásárláshoz. Brüsszel frissített iránymutatást adott ki arról, hogy a vállalatok jogszerűen vásárolhatnak továbbra is orosz üzemanyagot, ha azt úgy teszik, hogy a kijelölt banknál (jelenesetben a Gazprombanknál) nyitnak egy devizaszámlát euróban és/vagy dollárban.

Tehát az állásfoglalás szerint a vállalatok fizethetnek az orosz gázért – feltéve, hogy ezt a meglévő szerződésükben meghatározott pénznemben teszik, és a tranzakciót a pénznemben történő kifizetéskor teljesítettnek nyilvánítják.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tagállamok vagy a cégek a fizetés teljesítése után ki kell adjanak egy nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy úgy utaltak, ahogy a szerződésben vállalták. Ezzel moshatják a kezeiket, mert ők nem fizettek rubelben, ha nem nyitottak számlát, akkor az már a Gazprombank dolga, hogy átváltsa az összeget az orosz fizetőeszközre. A pilátusi helyzet azonban ennyivel nem ér véget, sőt, kicsit még bonyolultabb lesz a helyzet.

Magyarország és sok másik vásárló bajba kerülhet

Az Európai Bizottság szóvivője kedden kijelentette, hogy a Gazprombanknál rubelben nyitott számla sérti az EU szankciórendszerét, ami a fő problémát jelenti.

„Ez túlmutat azokon a jelzéseken, amelyeket a tagállamok számára adunk arról, hogy mit engedett meg a rendszer” – mondta a szóvivő a szokásos sajtótájékoztatón a Reuters szerint. A Napi.hu-nak nyilatkozó brüsszeli diplomaták szerint ez egy enyhe fenyegetést is jelent azoknak a tagállamoknak és cégeknek, akik már megnyitották a számláikat.

„Kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után, ha egy tagállam rubelben fizet, hajlandóságot mutat erre, vagy már nyitott számlát, és a gázvásárlási szerződéseit úgy módosította, hogy az megfelel az orosz követeléseknek” – mondta az egyikük, aki nem volt felhatalmazva, hogy névvel nyilatkozzon portálunknak.

Azt nehéz megmondani, hogy mely országok, társaságok módosíthatták a gázvásárlási szerződéseiket a Gazprommal. Azt viszont tudni, hogy több szereplő is így cselekedett: az Orbán Viktor vezette magyar kormány jelezte többször is, hogy úgy fizet a gázért, ahogy azt Moszkva megköveteli, míg Mario Draghi olasz miniszterelnök a múlt héten többször is kijelentette, hogy szerinte nem sérti a szankciókat a rubeles számlanyitás. A Gazprom azt közölte, hogy 10 gázvásárló nyitott péntekig számlát a Gazprombanknál rubelben, további 14 pedig már elindította a folyamatot.

Brüsszeli forrásaink szerint a szerződések módosítása lehet a fő probléma a most kiadott állásfoglalás alapján, ugyanis ez már elég egyértelmű engedmény lenne, amely igazolja, ha egy érintett segített az oroszoknak megkerülni a szankciókat. Márpedig gázpiaci stratégák szerint mindenképp át kell ehhez írni az egyezségeket normál körülmények között. Kérdés, hogy most a jelenlegi háborús időkben mi számít normál körülménynek. A retorzió várhatóan egy kötelezettségszegési eljárás lehet, amelyet már korábban belengetett az Európai Bizottság.

Korábban Morten Frisch, a Morten Frisch Consulting energetikai tanácsadó cég vezető partnere, tapasztalt gázstratéga arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy az egyértelmű szerződésszegés, ha a Gazprom megköveteli a rubeles fizetést, ami miatt a vevők akár kárigényt is előterjeszthetnek, de az árak újratárgyalásáról szóló záradékok megnyitását is jelenti. Értesüléseink szerint a brüsszeli álláspont az, hogy ha valaki váltott a rubeles fizetési módra, akkor lemondhatott ezekről a jogairól, ami amellett, hogy hátrányt okoz a vásárlóknak, megalapozhatja az uniós eljárásokat is.

A rubel is belegyengült, a gázárak még alacsonyak

Az Ukrajnán keresztül Európába irányuló földgázszállítmányok kedden még mindig korlátozottak maradtak. A Németországba tartó Északi Áramlat gázvezetéken - az orosz gázt az EU-ba szállító legnagyobb összeköttetésen - keresztüli áramlások várhatóan stabilak maradnak, közel a teljes kapacitáshoz.

Az irányadó határidős fronthavi határidős jegyzések akár 5 százalékkal, megawattóránként 97,50 euróra emelkedtek, miután korábban április 19. óta a legalacsonyabb szintre estek. A holland gáztőzsdén délután 5-kor 93,6 eurós árra estek a szintek, ami még mindig alacsonynak számít a háború kezdete óta.

A rubel kedden délután 5-ig erősen gyengült a dollárral szemben: napközben 1,9 százalékot gyengülve 65,5-ös szintre esett a reggeli 64,4-ről. Bár a rubelárfolyam erősen torzított miután Putyin utasítására a cégeknek és a lakosságnak is be kellett adnia a devizáját, valamint megtiltották azok eladását is, tehát csak rubelt vásárolni, más irányú forgalom nincs.