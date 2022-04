Vlagyimir Putyin orosz elnök még március közepén jelentette be, hogy az európai gázvásárlóknak két számlát kell nyitniuk, egyet devizában (jellemzően euróban és dollárban), egyet pedig rubelben, a Gazprombank feladata pedig a deviza rubelre történő átváltása és a rubelfizetés átutalása a Gazpromnak. Lényegében ezzel a vezetékes földgázszállítmányok esetében kötelezővé tette a rubelben való fizetést.

Az Európai Bizottság, az EU végrehajtó szerve csütörtökön bemutatta elemzését Putyin rendeletéről, amely szerint a lépést nem teljesíthetik a tagállamok. Az értékelés szerint az orosz követelés növeli a kockázatokat Európa energiabiztonságával kapcsolatban, mivel Putyin azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a gázszállításokat azoknak a vevőknek, akik nem tesznek eleget a rendeletnek.

A bizottság előzetes jogi elemzése szerint Putyin rendelete lényegesen megváltoztatja az eljárást, és új jogi helyzetet teremt. Brüszel szerint ez az új elszámolási rendszer új költségeket róhat a vevőre, mivel a tranzakciót teljes mértékben Oroszország irányítaná – írja a Bloomberg, amelynek források megmutatták a hivatalosan még nem bemutatott állásfoglalást.

Ami döntő fontosságú, hogy a mechanizmus megszegné azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket az EU Moszkva ukrajnai inváziójára válaszul fogadott el, és amelyeket az orosz kormányra, annak központi bankjára és azok megbízottjaira alkalmazott. Az eljárás hatással lehet a Gazprombank által kibocsátott különböző pénzpiaci eszközökre vonatkozó egyéb tilalmakra is.

Az európai kormányok - és vállalatok - még mindig küzdenek azzal, hogy a rendeletet egyáltalán értelmezni tudják, ezért is fontos az Európai Bizottság állásfoglalása, amely egyértelműsíti az orosz követelés következményeit. A bizottság többször is kijelentette, hogy az elfogadott szerződéseket be kell tartani, és ezek közül szinte mindegyik kifejezetten euróban vagy dollárban történő fizetést ír elő, és a blokk reagálni fog minden olyan oroszországi kísérletre, amely a szankciók kijátszására irányul.

A szállítás kifizetésének módjáról szóló döntés azonban végső soron az Oroszországtól gázt vásárló vállalatokon múlik majd, és ők kényszerhelyzetben lesznek, mivel az európai cégeknek meg kell felelniük a hatályos korlátozó intézkedéseknek.

Az Európai Bizottság szerint az új eljárás teljes ellenőrzést adna át az orosz államnak a központi bankon keresztül a tekintetben, hogy mikor zárul le az ügylet, és a vevő mikor mentesül a kötelezettség alól. Emellett Oroszországnak adná az irányítást az alkalmazandó árfolyam felett, amelyet Moszkva a maga javára manipulálhatna. Ezek pedig az orosz állam finanszírozását tiltó uniós szankciókkal ellentétes, vagyis lényegében tiltott rubelben fizetni a tagállamoknak az orosz gázért.

A legtöbb tagállam közölte, hogy nem fog rubelben fizetni a gázért. Németország szerdán megismételte, hogy ellenzi Oroszország követeléseit. Az EU-ban az egyetlen tagállam, amely azt mondta, hogy kész rubelben fizetni Magyarország volt. Orbán Viktor miniszterelnök a választások után beszélt arról, hogy „ha abban kell fizetni, akkor rubelben fizetünk a földgázért”. Az egyelőre még hivatalosan nem bejelentette brüsszeli állásfoglalás szerint ez tilos.

Később Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy alapvetően Magyarország a korábban megkötött szerződéseknek megfelelően euróban fizethet az orosz gázért a Gazprombankon keresztül. Azonban az Európai Bizottság állásfoglalása szerint ez sem feltétlenül felel meg a szankciós politikának, mivel a váltási árfolyamot az oroszok határozhatnák meg, valamint az új eljárás teljes ellenőrzést adna át az orosz államnak a központi bankon keresztül a tekintetben, hogy mikor zárul le az ügylet.