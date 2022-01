Az Európai Bizottság első körben egy 1,2 milliárd euró összegű, makroszintű sürgősségi támogatási csomagot javasol. Ez a csomag segíteni fog Ukrajnának abban, hogy az ukrán–orosz határon kialakult konfliktus miatt felmerülő finanszírozási szükségleteit megoldja. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az uniós Tanács és az Európai Parlament a lehető leghamarabb elfogadja a javaslatot, és ezután meg lehet kezdeni a 600 millió euró összegű első részlet gyors folyósítását – írja az MTI nyomán az Infostart.

Von der Leyen elmondta azt is, hogy a bizottság hamarosan kidolgoz egy második, hosszabb távú makroszintű támogatási csomagot is, amely viszont Ukrajna modernizációs erőfeszítéseit segíti majd.

Az Európai Bizottság megduplázza az Ukrajnának saját hatáskörében nyújtott kétoldalú támogatásokat is. "További 120 millió eurót különítünk el, hogy támogassuk Ukrajna államépítési erőfeszítéseit, és hozzájáruljunk az ország ellenálló képességének megerősítéséhez."

A bizottság elnöke bejelentette továbbá, hogy az EU az ország jövőjébe is fektet forrásokat, és hatmilliárd euró beruházást kíván mozgósítani e célból.

Az EU és az európai pénzügyi intézmények 2014 óta több mint 17 milliárd eurót juttattak az országnak támogatások és kölcsönök formájában.