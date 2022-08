Németországban a jövő évi megawattóránkénti villamosenergia-árak 3,2 százalékkal 475 euróra (közel 190 000 forintra) emelkedtek a European Energy Exchange AG-nél. Ez majdnem hatszorosa a tavaly ilyenkor mért szintnek, és csak az elmúlt két hónapban kétszeresükre ugrottak az árak – írja a Bloomberg.

A piacot az az aggodalom hajtja, hogy Európa szűkös gázkészletei elegendő villamos energiát tudnak-e termelni ezen a télen. Franciaország nukleáris kapacitása rendkívül alacsony, ami csökkenti az elkövetkező hónapokban a villamosenergia-export lehetőségét, míg a kontinensen a hőhullámok és az aszály rövid távon megterheli az infrastruktúrát. Ez a probléma a paksi atomerőművet is elérte, amelynél most két blokk is leállt karbantartás miatt – ahogy azt a Napi.hu megírta.

A rezsicsökkentés csökkentése miatt aggódhatnak a magyarok

Az emelkedő energiaárak Európa-szerte éreztetik hatásukat a háztartások számláin, de az élelmiszer-előállítástól az üvegfűtésig minden más költség is emelkedik ezek miatt. Az energia egész Európában az infláció motorja, és a fogyasztói árak kétszámjegyű növekedést mutatnak.

Magyarországon a kormány július elején jelentette be, hogy augusztustól korlátozza a rezsicsökkentést, vagyis csak az átlagfogyasztásig jár a támogatott ár a háztartásoknak is (a cégeknél, a mikrovállalkozások kivételével már korábban sem járt a rezsicsökkentés). Az egyetemes szolgáltatásban azonban a gázáraknál és az energiaáraknál is folyamatosan felülvizsgálják a lakossági piaci árat, amit az átlagnál magasabb fogyasztási szint után kell fizetni.

A most kilőtt európai áramárak, valamint a hazai energiatermelés szűkös kapacitásai miatt – főleg most a paksi leállással – az előtérbe került áramimport magasabb lakossági piaci árakat eredményezhet.

Európában mindenhol terveket szőnek a rezsi miatt

Az európai kormányok intézkedéseket vizsgálnak arra vonatkozóan, hogy miként lehetne enyhíteni a fájdalmat és a gazdaságokra gyakorolt hatást, amelyet az energiaköltségek emelkedése okoz. Franciaországban az állam az Electricite de France SA teljes államosítását tervezi, a bajba jutott atomerőműves céget, amely most azzal küzd, hogy erőműveit a rekkenő hőségben működésben tartsa.

A dán Energi Danmark közműszolgáltató elemzői szerint nincs egyértelmű jele annak, hogy az árak emelkedése hamarosan alábbhagyna. „A héten további áremelkedésre számítunk, hacsak nem érkezik néhány figyelemre méltó, elsősorban a gázzal kapcsolatos csökkenő jelzés” – írta honlapján a dán közműcég.

Ha pedig ez nem lenne elé, a jövő hónapra szóló holland benchmark gáz határidős ügyleteknél még magasabbra szöktek fel az árak, miközben azok már a múlt héten is emelkedtek. Amszterdamban 3,9 százalékos napközbeni drágulást is jelentettek a fronthavi - vagyis szeptemberi - gázszerződéseknél az ICE TTF adatok szerint.