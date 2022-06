Változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 0,25 százalékos, illetve -0,50 százalékos szintje – közölte júniusi kamatdöntését az EKB.

A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy Christine Lagarde elnök a mai sajtótájékoztatón milyen szigorítási pályáz irányoz elő.

Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza lényegében szakított a korábbi gyakorlattal, és megelőlegezett egy 25 bázispontos emelést júliusra, a jegybanki eszközvásárlási program beszüntetése mellett.

Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza szerint az EKB idei kommunikációja eddig is inkább a szigorítás felé mutató meglepetéseket hordozta, és inkább az maradt a kérdés, hogy miért nem lépte meg a kamatemelést már júniusban a kormányzótanács, lévén az infláció tartós és rekordmadgas, és az ukrán háború miatt az eurozóna növekedési kilátási is romlóban vannak.

Az ING közgazdásza és más elemzők is azt várják Lagarde mai sajtótájékoztatójától, hogy egy, az eddiginél is gyorsabb szigorítási pályát jelent be, ami akár egy 50 bázispontos emelést is előrevetíthet júliusra.