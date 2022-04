Az út elkezdődött a kamatemelések felé – közölte az Európai Központi Bank elnöke. Christine Lagarde betegsége miatt virtuálisan, de határozottan a szigorítás üzenetért közölte az eurozóna jegybankjának áprilisi kamatdöntő ülését követően.

Az EKB áprilisban nem váltott, de számottevő váltásokat vetített elő:

Az eszközvásárlási program (APP) alatti havi nettó vásárlások értéke áprilisban 40 milliárd euró, májusban 30 milliárd euró, júniusban pedig 20 milliárd euró lesz. A kormányzótanács úgy ítélte meg, hogy az utolsó értekezlete óta beérkező adatok megerősítették a várakozását, miszerint az APP alatti nettó eszközvásárlások előreláthatólag a harmadik negyedévben lezárulnak.

A kormányzótanács legalább 2024 végéig folytatni kívánja a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztések újrabefektetését. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát elkerülje.

A kormányzótanács továbbra is nyomon követi a banki finanszírozási feltételeket, és biztosítja, hogy a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozata (TLTRO-III) szerinti műveletek futamidejének lejárta ne hátráltassa monetáris politikájának akadálytalan transzmisszióját. Emellett rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek miként járulnak hozzá monetáris politikájának alapállásához.



Tényleg emelkedhetnek a kamatok Európában

Lagarde szokatlanul erőteljes, a szigorítás felé mutató nyilatkozatokat adott a kormányzótanács gyűlését követően.

Abszolút a normalizáció útján haladunk

- mondta Lagarde.

Ebből a piacok számára több következtetést le kell vonni:

Az energiaárak miatt megemelkedtek az árak, és ez tartósnak ígérkezik,és erre reagál is az EKB.



harmadik negyedévben lezárul az eszközvásárlás.

Az infláció jelentősen emelkedett, és magas is marad, ezt az EKB nagyon szorosan figyelemmel kíséri, és minden eszközével kész lépni, amennyiben szükséges.

A kamatdöntés előtt az elemzők két 25 bázispontos emelést jósoltak 2022-re, ezt a várakozást aligha tompította, vagy akarta volna tompítani Lagarde.

Adatvezérelt marad az EKB döntéshozatala

Az EKB folyamatoson figyeli, hogy milyen hatása lenne az orosz energiahordozók elzárásának, leginkább egy esetleges azonnali teljes bojkott bevezetésének. Ez is része a döntéshozatalnak.

Kevés idő múlt el az előző kormányzótanács ülése óta, ezzel együtt, öt hét elteltével is megerősítették a döntéshozók, hogy a harmadik negyedévben valamikor megszűnik a vásárlás.

Az erre felvetett kérdéseknél Lagarde ismételten azt hangsúlyozta, hogy az EKB kész rugalmasan lépni, mint ahogy tette a Covid kitörésekor is.

Ki tudja, mi, és milyen hatása lesz a háborúnak a gazdaságunkban?

- utalt az ukrán háborúra, aminek a hatása nagyon eltérő lehet Európa gazdaságában összevetve az USA-val.

Nem stimmel a párhuzam

A fokozatosság, a rugalmasság és az opcionalitás eddig is központi eleme volt az EKB döntéshozatalának, és most is az. Ezzel együtt kitartott Lagarde amellett, hogy nem ugyanaz a helyzet az eurózónában és az USA-ban. Ez igaz a korábbi felállásra, és arra is, hogy

Almákat és narancsokat próbálunk összehasonlítani

Lagarde-ot arról faggatták, hogy nagyon elnézte inflációs előrejelzésében az EKB a pályát.

- Hiszünk az előrejelzésünkben, de nem mindig találjuk el a jövőt – mondta minderre Lagarde.

Nem lehetett számítani a háborúra, és felismerjük, hogy most szerénynek kell lenni, és kerülni kell a túlzott buzgóságot az előrejelzéseinkben - mondta az EKB elnöke.