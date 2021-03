Új uniós covid-igazolvány: utazhatnak-e szabadon az orosz vagy kínai vakcinával beoltottak?

Az EU turizmusának felélesztéséhez - ami több uniós tagállam számára is lényeges kérdés - létfontosságú lenne a szabadabb utazás az EU-n belül. Bár az Európai Parlament gyorsított eljárásban nyomná végig a Bizottság javaslatát az ezt lehetővé tevő digitális zöldigazolványról, még így is leghamarabb csak június elejére állhatna fel a rendszer, ami félig jó hír a turizmusra erőteljesen támaszkodó országoknak. Azonban azok a magyarok is idegeskedhetnek egy kicsit, akik már utaznának, de a kínai vagy orosz vakcinából kaptak. Egyáltalán nem biztos, hogy minden EU-országba zöld utat kapnak.