Miközben a törvényhozók megkezdik az Öböl-menti állam által a parlamenten belül folytatott lobbitevékenység mértékének vizsgálatát, a plenáris ülés csütörtökön támogatta azt az állásfoglalást, amely Leïla Chaibi francia baloldali törvényhozó módosító indítványát tartalmazta, amely a jogalkotási munka szüneteltetésére és a Dohába tervezett európai parlamenti képviselői látogatások lemondására kötelezi a képviselőket - számolt be róla a Politico.

Az állásfoglalás szerint a Parlament felfüggeszti a Katarral kapcsolatos jogalkotási aktákkal kapcsolatos minden munkát mindaddig, amíg a vádakat megerősítik, vagy elutasítják.

A parlamenti döntésnek azonban - legalábbis a légitársaságok számára - kevés kézzelfogható hatása lesz, mivel a Katarral kötött "open skies" megállapodás már érvényben van. A képviselők csak akkor kapnak végleges jóváhagyást, ha minden tagállam ratifikálta a 2021-ben aláírt megállapodást. Eddig csak hat ország tette ezt meg: Ausztria, Lettország, Görögország, Írország, Észtország és a Cseh Köztársaság.

Egy uniós tisztviselő szerint akár egy évtized is eltelhet, mire a jogszabály visszakerül a parlament elé, így ez valószínűleg nem történik meg a korrupciós botránnyal kapcsolatos vizsgálatok lezárása előtt.

A strasbourgi képviselők eredetileg úgy tervezték, a héten szavaznak arról, hogy Katar és Kuvait állampolgárai 90 napra vízum nélkül utazhassanak az Unióba. A plenáris szavazás után az EP közlekedési bizottságának elnöke, a francia zöldpárti Karima Delli azt mondta, hogy aktív szerepet szeretne vállalni bármilyen vizsgálatban, amelynek "fényt kell derítenie a jogalkotási munka átláthatóságára, különösen a Katarral kötött légi megállapodással kapcsolatban".

The European Parliament has voted to suspend any pending work on legislation relevant to Qatar.



This includes work on visa liberalization and an active open skies aviation accord used by Qatar Airways.https://t.co/qVYlBqoJUj