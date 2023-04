Az Európai Parlamenten már biztosan nem múlik az EP klímavédelmi csomagja

Mindössze egyetlen klímavédelmi intézkedés nem tetszett a Fidesz képviselőinek az Európai Parlamentben, de a többség azt is támogatta. A labda most a Tanácsnál van, ha onnan is érkezik a jóváhagyás, hatályba léphetnek a történelmi jelentőségűnek tartott intézkedések.