Hitelbe menekülhetnek az uniós tagállamokban, az EP-ben már nem vonzó a maastrichti rendszer

Felértékelődött a Next Generation EU finanszírozási kerete, amiből már nem csak a támogatást, de a hitelt is nagyobb lelkesedéssel veszik fel a tagállamok. A kép vegyes, eddig az újjáépítési célok terén gyatra volt a teljesítés, az Európai Parlamentben viszont most arra számítanak, hogy ha felül is kell írni az eddigi adósságszabályokat, a rendelkezésre álló hitelek elköltését jobban lehet majd felügyelni.