Még nincs teljes egészében kiforrott álláspontja az Európai Parlamentnek (EP), de az már most megállapítható, hogy Afganisztán egy jelentős kudarc a nemzetközi közösség számára – mondta egy sajtóbeszélgetésen Strasbourgban Petras Austrevicius, az EP Afganisztán kérdésével foglalkozó delegációjának vezetője.

Megítélése szerint az nem elfogadható, hogy Afganisztánt is engedjék csatlakozni a bukott államok sorához, ehhez az Európai Uniónak is fenn kell tartania valamilyen formában a jelenlétét az országban. Enélkül lehetetlen lenne biztosítani az evakuációt és a humanitárius ellátást, amire most, különösen a tálib uralom alatt leginkább kiszolgáltatott csoportoknak nagy szüksége van.

Kapcsolódó Rohamosan közeleg a pénzügyi válság Afganisztánban

Austrevicius kijelentette, hogy az EP számára nem lehet továbblépni az emberjogi sérelmeken, amiket a tálib hatalomátvétel okoz, emiatt nincs is különösebb sietség, hogy elismerjék az újonnan alakult kormányt.

Sehol nem látunk különösebb hajlandóságot, hogy diplomácia kapcsolatok épüljenek a tálibokkal

- mondta a delegációvezető. A megalakult kabinet tagjai közül többek ellen elfogatóparancs van, többek között terrormerényletek miatt, ami még inkább szalonképtelenné teszi az ideiglenesnek mondott afgán vezetést.

Az EP ezzel együtt nem tervezi, hogy a mostaninál sokkal erőteljesebben lépjen fel a tálib vezetéssel szemben, mondván, ezzel csak még rosszabb helyzetbe sodorná az amúgy is jelentős nehézségekkel küzdő helyieket.

Ami itthon nem tetszik

A humanitárius helyzetet tartja a legégetőbb kérdésnek Juan Fernando López Aguilar, az EP emberjogi bizottságának (LIBE) elnöke is. Szemben azonban az olyan álláspontokkal, mint amit a migrációs kérdésben a magyar kormány is képvisel, az EP szerint az afgánok Európába való jutását nem akadályozni kell, hanem egyenesen elő kellene segíteni.

Ehhez korridorok létrehozását szorgalmazza, ami a korábbiakhoz mérten jóval hatékonyabban biztosítja az Afganisztánból Európába való eljutást és az EU-ban való letelepedést. Aguilar szerint teljesen alaptalan, hogy a migránsok bármilyen fenyegetést jelentenének, ellenben az uniónak most tettekben is szolidárisnak kell lennie, ebbe pedig nem fér bele a szintén a magyarok által képviselt álláspont, hogy a bevándorlást a tranzit országok támogatásával kell megállítani.

Tudjuk, hogy volatilis a helyzet, egyre romlik és nem fog egyhamar javulni

- mondta lapunknak Aguilar. Épp ezért igyekszik elérni a LIBE, hogy az Afganisztánban veszélyeztettek minden segítséget megkapjanak, akár különleges vízumok formájában is, és arra szólítják fel a tagállamokat, hogy a migrációs szolidaritás legyen külpolitikájuk központi eleme.

Sajnos, nem lehet segíteni anélkül, hogy szóba állnánk a Talibánnal, ha tetszik, ha nem. És nem tetszik

- tette hozzá Aguilar.