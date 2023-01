Az Európai Unió által tavaly decemberben jóváhagyott 18 milliárd eurós segélycsomag első részletét kedden küldik el Ukrajnának - közölte az EU svéd elnöksége, megerősítve Ursula von der Leyen bizottsági elnök bejelentését.

- mondta Elisabeth Svantesson svéd pénzügyminiszter a Politico beszámolója szerint.

Az Európai Tanács december 10-én megállapodásra jutott arról a jogalkotási csomagról, amely lehetőséget nyújt az Unió számára, hogy 2023-ban 18 milliárd euró értékben pénzügyi segítséget nyújtson az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna számára.

