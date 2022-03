Az Európai Bizottság mostantól közös energiavásárlásokon fog dolgozni annak érdekében, hogy az Európai Unió jobban kézben tarthassa energiaellátását és az energiaárak kezelését - közölte pénteken Emmanuel Macron francia elnök.

"Láttuk, hogy egyes országok más országok felé mennek, hogy saját szerződéseket kössenek, ez - és ezt mondtam a kollégáimnak - nem a legjobb út, mivel felfelé hajtjuk az árakat" - mondta Macron egy brüsszeli EU-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón.

"Mivel az európai diverzifikáció felé kell haladnunk, sokkal helytállóbb, hogy az új szerződésekről szóló tárgyalások során, mint a megállapodások Norvégiával, Katarral vagy az Egyesült Államokkal, nagyobb erőben és nagyobb mennyiségekről tudunk tárgyalni. Ez sokkal jobb számunkra" – ismertette Emmanuel Macron az álláspontját. Szerinte javítani kell a villamos energia és a gáz ára közötti differenciálást is.

"Ez egy kezdet, mert a Bizottság eddig nem volt képes ilyen tárgyalásokra, másodszor nincs megkötés a vásárlások kapacitására nézve, harmadszor pedig ez egy önkéntes alapon igénybe vehető lehetőség a már szerződésekkel rendelkező vállalatok számára" - mondta a francia elnök a francia Les Echos szerint, hozzátéve, hogy az EU teljes gázellátásánál nagyobb partnerekkel is tárgyalhatnak, akikkel egy-egy kisebb tagállam nem.

Az Európai Unióban hasonló tárgyalási rendszerrel szerezték be a koronavírus elleni vakcinákat is, amely segített, hogy a kisebb, szegényebb tagállamok is hozzájussanak a készítményekhez. A beszerzés végül olcsóbb volt, mint az Egyesült Államok vagy a közel-keleti országok bevásárlása.

Most azt reméli az Európai Bizottság és a tagállamok vezetői, hogy a közös gáztárgyalások segítenek csökkenteni a kontinens függőségét az orosz gázellátástól. Számos forgatókönyv került már elő az észak-afrikai gázmezőkről való importálással kezdve egészen az amerikai, norvég és katari lng-beszerzésekig. A tárgyalásokat a tervek szerint így Brüsszel irányíthatja majd.