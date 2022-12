A legutóbbi javaslat szerint a felső határ 220 euró/megawattóra (89 320 forint) lehet a leginkább likvid határidős szerződések esetében, amelyeket a hollandiai földgáz transzfer eszközön (Dutch Title Transfer Facility), az európai földgáz benchmarkon cserélnek. Ez jóval alacsonyabb, mint az Európai Bizottság által eredetileg javasolt 275 eurós (111 650 forint) megawattóránkénti felső határ. Az egy hónapos határidős árakkal jelenleg 116 euró/MWh (47 000 forint) áron kereskednek.

Az a szint, amelyről az EU megállapodhat, növeli a felső határ kiváltásának kockázatát. Ezen túlmenően a felső határértékkel rendelkező szerződések kockázatosabbnak tekinthetők, és így nagyobb összegű biztosítékot igényelnek a gáz vételéhez és eladásához. Az Intercontinental Exchange, amely a TTF határidős szerződések többségét kezeli, úgy véli, hogy a többletköltség 47 milliárd dollár lenne.

A legnagyobb kockázatot azonban az jelenti, hogy a szereplők egyszerűen kilépnének az EU-ból

- írja a Reuters. Az ICE a kereskedést Londonba helyezhetné át, miközben a fizikai szállítást Hollandiában hagyná. A gázolaj-szerződések esetében már most is hasonló kettős megállapodást működtet. A kereskedők dönthetnének úgy is, hogy a TTF-szerződéseket a chicagói árutőzsdén vásárolják meg. Az Európai Unió még mindig tovább léphet, és bevezetheti a felső határt.