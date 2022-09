Fontolóra vehet egy német javaslatot az Európai Unió, miszerint tiltsanak el minden uniós állampolgárt attól, hogy orosz állami tulajdonban lévő cégekben magas tisztséget töltsenek be – írja a Bloomberg. A hivatalos javaslatot először az Európai Bizottságnak kell majd benyújtania, és minden tagállamnak jóvá kell hagynia.

Amennyiben életbe lép az új rendelet, az különösen Gerhard Schröder volt német kancellárt érintheti érzékenyen, aki jelenleg is a a Nord Stream (Északi Áramlat) AG részvényesi bizottságának elnöke. A szociáldemokrata politikus orosz kapcsolatai szégyenfolttá váltak a jelenleg is kormányzó német párt számára azt követően, hogy Moszkva kiadta az utasítást Ukrajna megtámadására. A Valgyimir Putyin orosz elnökkel is gyakran parolázó Schrödert hosszas győzködés után végül rá tudták arra venni, hogy májusban távozzon az orosz Rosznyefty állami olajvállalat igazgatótanácsából.

Nem ő volt az egyetlen, aki az orosz támadás után lemondott orosz cégekben betöltött vezető tisztségéről, hasonlóképpen döntött Christian Kern korábbi osztrák kancellár, valamint Esko Aho volt finn és Francois Fillon volt francia miniszterelnök is.

A Bloomberg szerint a javaslatot még azt megelőzően terjesztették be, mielőtt felmerült, hogy célzott támadás okozhatott a szivárgást az Északi Áramlat gázvezetékeken.