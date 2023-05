A kínai külügyi szóvivő hétfőn válaszintézkedéseket helyezett kilátásba, és határozottan tiltakozott amiért az Európai Unió szankcionálni kívánja azokat a kínai vállalatokat, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal.

Figyelmeztetjük az Európai Uniót, hogy ne induljon el ezen a rossz úton. Ellenkező esetben Kína határozott lépéseket fog tenni, hogy megvédje törvényes jogait és jogos érdekeit –jelentette ki Vang Ven-pin kínai külügyi szóvivő szokásos sajtótájékoztatóján.

Hét kínai vállalat is szankciós listára kerülhet?

A külügyi szóvivő ezzel arra a Financial Times-ban megjelent cikkre reagált, amely szerint az Európai Bizottság olyan szankciós javaslatot terjesztett elő, amelyben hét kínai vállalat is érintett. A vállalatok állítólag olyan termékeket szállítottak Oroszországnak, amelyek fegyverek előállításához is felhasználhatók.

Az uniós dokumentumtervezet szerint a szankciókat elektronikai alkatrészek fejlesztésében, gyártásában és szállításában részt vevő harmadik országbeli vállalatokra vetnék ki.

A lap úgy tudja, hogy a hét cég a 3HC Semiconductors, a King-Pai Technology, a Sinno Electronics, a Sigma Technology, az Asia Pacific Links, a Tordan Industry és az Alpha Trading Investments. Valamennyi vállalat félvezetők, chipek és elektronika fejlesztésére szakosodott.

A 27 uniós tagállam a tervek szerint szerdán tárgyal az új szankciós csomag előkészítéséről Brüsszelben.

Pekingben azt is bejelentették, hogy Csin Kang kínai külügyminiszter hétfőtől európai körútra indult, amelynek során felkeresi Németországot, Franciaországot és Norvégiát.