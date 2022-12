Az Európai Bizottság a Politico birtokába került dokumentumok szerint "Oroszország katonai és ipari komplexumát" akarja megbénítani egy új szankciócsomaggal, amely számos iparágat érint. Az uniós nagykövetek jelenleg az új szankciók listájáról tanácskoznak, hogy a héten vagy a jövő hét elején elfogadják azokat. A javaslatokat valamennyi uniós országnak támogatnia kell.

A csomag célja, hogy megfojtsa az orosz ipari kapacitások fejlesztését egy 169 szervezetet tartalmazó, kibővített listával, amely olyan árukat szállít, "amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai fejlesztéséhez". A jogi szöveg szerint drónmotorok, vegyi és biológiai berendezések, zavargások elleni eszközök és elektronikus alkatrészek tartoznak az új szankciók hatálya alá.

Az Európai Unió emellett ki akarja terjeszteni a repülésben és az űriparban használt szankcionált áruk listáját a repülőgépmotorokra és azok alkatrészeire, valamint új korlátozások alá helyezi laptopokat, merevlemezeket, fényképezőgépeket és objektíveket is.

Egy külön dokumentumban, amely részletezi a szankciókkal sújtott új szervezetek listáját, felfüggesztik az NTV/NTV Mir, a Rosszija 1, a REN TV és a Pervij Kanal műsorszórási engedélyeit is.

Egy harmadik dokumentum, amely a Bizottság kilencedik szankciócsomagjának részeként érintett személyekre összpontosít, új korlátozások alá helyez több félkatonai és fehér szupremáciai szervezetet, és szankciókat szab ki Jan Igorjevics Petrovszkij - az úgynevezett Task Force Rusich parancsnokra, aki szoros kapcsolatot tart fenn a Wagner Group katonai magáncéggel.

