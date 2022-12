A brüsszeli csúcstalálkozón, egy olyan viharos év végén, amikor az EU az orosz inváziót követően szorosabban összefogott Ukrajna támogatása érdekében, de gyakran nem tudtak megegyezni abban sem, hogy mekkora nyomást gyakoroljanak Moszkvára, az uniós vezetők több ponton is fennakadtak - írja a Reuters. Diplomaták szerint Varsó vétója váratlanul érte az uniós tagokat, akik nem számítottak arra, hogy Lengyelország tiltakozni fog a gondosan megtárgyalt csomag ellen, de ezen a holtponton csütörtökön sikerült átlendülni.

A csomag tartalmazza a Magyarországnak szánt pénzeszközök befagyasztását a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt, valamint az ország járvány utáni kiadási tervének feltételes jóváhagyását bizonyos reformok megvalósításáig.

Varsó a teljes csomagot a minimális adókulccsal kapcsolatos aggályok miatt blokkolta, amely része egy kétlépcsős globális megállapodásnak, amelyet tavaly több mint 130 ország hagyott jóvá. A másik rész a vállalatok adóztatási jogának átcsoportosítását tartalmazza, ahol nyereséget termelnek.

Mi volt a lengyelek problémája?

Lengyelországnak az volt a problémája, hogy az adóegyezmény "két pillérének" párhuzamosan kellene haladnia. Lengyelország arra törekedett, hogy felossza az aktákból álló csomagot, elfogadva néhányat - különösen az Ukrajnának nyújtott, égető szükségű támogatást -, miközben a minimumadót egy másik napra hagyta. A többi uniós vezető azonban ezzel nem értett egyet, így Varsó kénytelen volt engedni.

Lengyel uniós diplomaták a Politico hírportálnak névtelenül azt mondták, Varsó nem tartja etikusnak, hogy így kapcsolnak össze különböző témákat, területeket. A hitelt és a globális minimumadót a magyarok korábban ellenezték, viszont saját forrásaikhoz kapcsolva kénytelenek voltak belemenni a csomag elfogadásába - hangsúlyozták lengyel részről.

35 milliárd euróra várva

A helyreállítási alapból 35 milliárd euró jár Lengyelországnak, amelyet az Európai Bizottság jóvá is hagyott a nyár folyamán. Az összeg viszont nem érkezett meg Varsóba, mert hasonlóan a magyar helyzethez hasonlóan, a lengyeleknél is az igazságszolgáltatás érdemi reformjához köti a Bizottság a pénzek folyósítását. Az eddigi lengyel változtatásokat viszont nem fogadta el az Európai Bizottság. A lengyel vezető politikusok ezután jelezték, hogy nem engednek a brüsszeli zsarolásnak.

Varsó helyzete annyiban is hasonlatos hazánkéhoz, hogy a lengyel gazdaságnak is óriási szüksége van a helyreállítási forrásokra. A szomszédban dúló háború, az ukrajnai menekültek milliói és az energiaválság hatalmas kihívást jelentenek Lengyelország számára, amely katonai kiadásait is dinamikus mértékben növelte ebben az esztendőben a Kreml politikája miatt.