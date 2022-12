Az Európai Bizottság további 500 millió euró összegű rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának, a pénz az 5 milliárd euró összegű rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) utolsó részletét jelenti - közölte a brüsszeli testület szerdán.

A folyósítás azt követően valósulhatott meg, hogy az Európai Bizottság kedvezően értékelte az október 3-án aláírt egyetértési megállapodásban elfogadott hét strukturális politikai intézkedés Ukrajna általi végrehajtását. Ezen intézkedések célja az ország ellenállóképességének és gazdasági stabilitásának megerősítése, az üzleti környezet javítása, a jogállamiság és a kormányzás megerősítése, valamint Ukrajna energiabiztonságának szavatolása.

Az orosz-ukrán háború február 24-i kezdete óta Ukrajnának folyósított makroszintű pénzügyi támogatás teljes összege a szerdai kifizetéssel együtt eléri a 7,2 milliárd eurót. Az Európai Unió az elmúlt kilenc hónapban összesen több mint 19,7 milliárd eurós pénzügyi, költségvetési és humanitárius segélyt mozgósított Ukrajna számára.

Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine.



This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine