Ursula von der Leyen elmondta, hogy a lépések az Unió Green Deal elnevezésű ipari tervének részét képezik, amelynek célja, hogy Európa legyen a tiszta technológiák és az ipari innováció otthona a 2050-re a nettó nulla széndioxid-kibocsátás eléréséhez vezető úton – számolt be róla a Reuters.

– mondta a német politikus.

„Az EU attól tart, hogy az európai vállalatok az Egyesült Államokba költöznek, ahol 369 milliárd dollárral támogatják a környezetbarát termelést. Ezért a közösség is pénzt fog biztosítani a saját iparának. Ahhoz, hogy az európai ipar vonzó maradjon, versenyképesnek kell lennünk a jelenleg az EU-n kívül elérhető ajánlatokkal és ösztönzőkkel” – tette hozzá von der Leyen.

„Ezért fogjuk javasolni állami támogatási szabályaink ideiglenes kiigazítását a gyorsítás és egyszerűsítés érdekében. Könnyebb számítások. Egyszerűbb eljárások. Gyorsított jóváhagyások, például egyszerű adókedvezmény-modellekkel és célzott támogatással a stratégiai jelentőségű tiszta technológiai értékláncokban lévő termelőüzemek számára, hogy ellensúlyozzuk a külföldi támogatásokból eredő áthelyezési kockázatokat” – magyarázta az EB elnökasszonya.

Megjegyezte azonban, hogy mivel a 27 tagú EU-ban nem minden ország rendelkezik azonos kapacitással a vállalatok támogatására, az állami támogatások kizárólagos alkalmazása tisztességtelen versenyhez, „széttöredezettséghez” vezethet, ami károsítaná az EU egységes piacát.

Az egységes piacra gyakorolt széttöredező hatás elkerülése és a tiszta technológiákra való átállás támogatása érdekében az egész Unióban fokozniuk kell az uniós finanszírozást is. „Középtávon a költségvetésünk félidős felülvizsgálatának részeként még az idén elkészítjük az Európai Szuverenitási Alapot” – mondta von der Leyen.

Nem közölt részleteket az alapról, amelyet először szeptemberben vetett fel, és amely egyelőre nem minden uniós kormány támogatását élvezi, köztük Németországét sem. „Meg fogjuk vizsgálni egy áthidaló megoldás lehetőségét, hogy gyors és célzott támogatást nyújtsunk ott, ahol a legnagyobb szükség van rá” – zárta gondolatait von der Leyen. A Bizottság most a zöldipar igényeinek felmérésével foglalkozik.

