Egy több hónapon át tartó, a francia, görög, olasz és spanyol hatóságok vezette művelet során több mint 40 millió euró (16 milliárd forint) értékben legalább 10,5 millió doboz gyógyszert és doppingszert foglaltak le, 349 gyanúsítottat előállítottak és 10 titkos laboratóriumot zártak be - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) hétfőn.

Az illetékes hatóságok nagy mennyiségben foglaltak le hamisított gyógyszert, doppingszert, illegális étrendkiegészítőket, valamint több mint egymillió adag hamisított oltóanyagot a koronavírus ellen. Egyéb egészségügyi termékek és orvostechnikai eszközök mellett találtak még merevedési zavar kezelésére szolgáló gyógyszereket, valamint a felsorolt termékek előállításához szükséges alapanyagokat és eszközöket minimum 40 millió euró értékben.

Az április és október között végzett műveletben részt vevő országok hatóságai

A műveletben EU tagállamai közül Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia vett rész, hozzájuk Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Grúzia, Izland, Kolumbia, Szerbia, Svájc és az Egyesült Államok csatlakozott.

