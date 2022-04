Az Eurostat adatai szerint a koronavírus-járvány Kínában történő megjelenése után 2019-ben és 2020-ban is jelentősen visszaesett a benzin-, kerozin és dízelolaj-fogyasztás az uniós tagállamokban.

A felhasznált benzin éves mennyisége 2019-ben még összesen 74 millió tonna volt, azonban 2020-ban már csak 66 millió tonna. Tavaly viszont, amikor már a koronavírus-járvány első hullámain túljutott a világ, a fogyasztás is szinte visszaállt a Covid előtti szintre, és ismét meghaladta a 70 millió tonnát.

Az elmúlt két évben több országban (Írország, Luxemburg és Spanyolország) is több mint 20 százalékkal visszaesett a benzinfogyasztás.

Kerozinfogyasztás a Covid-leállások alatt

A benzinfogyasztáshoz képest még nagyobb visszaesés volt tapasztalható a kerozin esetében, hiszen minden uniós tagállamban jelentősen csökkent vagy időszakosan szinte le is állt a légiforgalom. 2019-ben ugyan még az éves kerozinfogyasztás meghaladta a 40 000 tonnát, de a következő évben már alig haladta meg a 20 000 tonnát.

Ezt a nagymértékű csökkenést aztán csak lassú növekedés követte, azonban ez még mindig jelentősen elmaradt a pandémia előtti időszakhoz képest. A kerozinfogyasztás egyébként Luxemburgban és Belgiumban csökkent a legkevésbé, jelentős visszaesés volt viszont tapasztalható az üzemanyag felhasználásában Horvátország, Románia és Ciprus esetében.

Gáz- és dízelolaj-fogyasztás

Összességében 7 százalékkal csökkent 2020-ban a gáz- és dízelolaj-fogyasztás az EU-ban, és tavaly hiába következett be némi növekedés a kőolajtermékek felhasználásában, ez még így is 6 százalékkal elmaradt a pandémiát megelőző évek fogyasztásához képest.

A koronavírus-járvány első két évében az EU-n belül Luxemburgban, Németországban, Hollandiában és Görögországban csökkent a gáz- és dízelolaj felhasználása a legnagyobb mértékben, ezekben az államokban ugyanis nemhogy nem javult a fogyasztás két év alatt, de 2021-ben még alacsonyabb is volt az értéke a 2019-eshez képest.

Veszteségből nyereség

Voltak viszont olyan tagállamok is, melyekben a 2019-es szintet még meg is haladta a gáz- és dízelolaj-fogyasztás: Romániában például 2020-ban 5 százalék alatti volt a fogyasztás, de 2021-re már meghaladta a 15 százalékot is.

Horvátország és Bulgária is képes volt csökkenésből növekedést produkálni mindössze két év leforgása alatt, hiszen 2019-hez képest közel 5 százalékkal csökkent a fogyasztásuk, azonban tavaly már mindkét országban növekedés történt.

Magyarországnak még egyelőre nem sikerült visszaállnia a pandémia előtti időszak szintjére: 2020-ban több mint 5 százalékos volt a fogyasztás csökkenése 2019-hez képest, és 2021-ben sem történt növekedés, mindössze mérséklődött a visszaesés.