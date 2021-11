Megjelent az Eurostat összesítése arról, mennyivel haltak meg többen idén az év egymást követő hónapjaiban a 2016-2019 közti évek átlagához képest. Ez az egyik mutató, ami jelzi a koronavírus-járvány legszörnyűbb következményét, egyben egyfajta mutatója annak, mennyire sikeres az egyes országok járványkezelése.

A friss adatok szerint Magyarország a 2021. szeptemberi lista kedvező végén szerepelt, azaz a legalacsonyabb arányú többlethalálozást feljegyző tagállamok közt van, mégpedig négyszázalékos többlettel - derül ki az Euronews összesítéséből. Ezzel Belgiummal és Svédországgal került egy csoportba.

A legrosszabb helyzet az első őszi hónapban Bulgáriában alakult ki, 50 százalékos többlethalálozási aránnyal, ami viszont még mindig alacsonyabb, mint a tavalyi második, és az idei harmadik hullám csúcsértékei (94,4 százalék és 76,7 százalék). Bulgáriában oltották be lakosságarányosan a legkevesebb embert, mindössze a lakosság 23,9 százalékát. Romániában a második legrosszabb a helyzet, ott ez az arány 35,5 százalék. A többlethalálozás pedig 30 százalékos volt idén szeptemberben.

Magyarországon idén szeptemberben az EU-tagállamok közül a legalacsonyabb volt az összehasonlító mortalitás. Azonban az októberi halálozások növekedésével valószínűleg ez is változni fog. Ugyanakkor ahogy az új esetszámokat és a halálozásokat, úgy a többlethalálozási adatokat is óvatosan kell értelmezni. Gyengéje ennek a mutatónak, hogy nagy az átfutási ideje. Így a most kialakult negyedik hullámról csak hónapokkal később lesznek adatok.