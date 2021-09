Minden szem a Szuezi-csatornára szegeződik: érkezik az Ever Given testvére

Nemrég az Egyesült Királyságba érkezett a világ egyik legnagyobb konténerhajója, az Ever Ace, amely némi kitérő után dél felé veszi az irányt és hamarosan átkel a Szuezi-csatornán. A hajó kicsivel nagyobb, mint a testvére, a világkereskedelmet tavasszal megbénító Ever Given.