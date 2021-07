A jármű 106 napot töltött Egyiptomban, miután a Szuezi-csatornát felügyelő hatóság és a hajó tulajdonosa a kártérítésről tárgyalt.

A hajó még március 23-án zárta el a világgazdaság kulcsfontosságú útvonalának számító Szuezi-csatornát hat napra, ám kiszabadítása után nem indulhatott tovább, hiszen a csatorna kártérítési igényt jelentett be a hajó tulajdonosával szemben, így azt és az azon található árut nem engedte tovább a július 7-i megegyezésig.

Az Ever Given most az augusztus 3-ig tartó lerakodást követően indul tovább az angol Felixstowe kikötőjébe - olvasható a portálon.