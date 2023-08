A bajbajutott cégcsoport a világ egyik legnagyobb adósság átütemezésének részeként amerikai csődvédelmet kért, mert egyre nagyobb az aggodalom Kína súlyosbodó ingatlanválsága és annak a gyengülő gazdaságra gyakorolt hatása miatt.

Kína a hét elején váratlanul több kamatlábat is csökkentett, hogy ezzel is támogassa a nehéz helyzetbe került gazdaságot, és hétfőn várhatóan csökkenti az elsődleges hitelkamatlábakat is. Azonban az elemzők szerint a kormány túl későn lépett és sokkal erőteljesebb intézkedésekre van szükség a lefelé húzó spirál megállításához.

Az Evergrande, az ország gazdaságának nagyjából negyedét kitevő ingatlanszektor 2021-ben likviditási válságba került, aminek következtében eladósodott – írja a Reuters.

Habár a lépés procedurális jellegű, annak lehet a jele, hogy a vállalat a hitelezőkkel folytatott több mint másfél éves tárgyalások után az adósság átütemezési folyamatának végéhez közeledik. Ráadásul az ingatlanpiacon is láncreakciókat válthat ki

Az ingatlanfejlesztő cég azt kéri az amerikai bíróságtól, hogy ismerjék el a Hongkongi és a Brit Virgin-szigeteki adósságok átrendezését, mivel a dollárbankjegyekre a New York-i jogrend az irányadó.

Az ingatlanválság a pénzügyi rendszert is érinti, ami további aggodalmakat váltott ki, ez pedig destabilizáló hatással lehet a gyenge belföldi és külföldi keresletre, miközben a gazdaság egyébként is meggyengült.

Kína az idei évre 5%-os növekedést tűzött ki célul, de egyre több közgazdász véli úgy, hogy ez teljesíthetetlen, hacsak Peking nem nyújt további támogatásokat.

A befektetők bizalmának erősítése érdekében a kínai értékpapír-felügyelet pénteken közölte, hogy csökkenti a kereskedési költségeket és támogatja a részvény-visszavásárlásokat, miközben a tőzsde újraélesztését célzó intézkedéseket is bejelentett.