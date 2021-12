A várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatszintet a Federal Reserve, azonban már minden piaci szereplő arra vár, hogy az Egyesült Államok jegybankja milyen további szigorító lépéseket jelent be.

A döntéshozó testület (FOMC) decemberi ülésétől már széleskörben egy merőben új, szigorúbb monetáris politikai bejelentését várták piacok.

Ez mindenben indokolt, miután jól alakulnak a Fed döntéshozatala szempontjából kiemelten fontos munkaerőpiaci adatok, az infláció pedig évtizedes magaslatokban van, és jegybanki fellépés nélkül aligha mérséklődhet.

A Fed novemberbenn úgy döntött, hogy 15 milliárddal csökkenti havi eszközvásárlását. Ennek megfelelően decemberben már csak 90 milliárd dollárnyi eszközt vesz, az ütemet pedig hasonló ütemben tervezi hónapról hónapra visszafogni, vagyis 2022 közepén zárulhat a mérlegbővülés.

Az ING közgazdászai viszont azzal számoltak, hogy a rohamosan gyorsuló infláció miatt decemberben a korábbinál is nagyobb visszafogást jelentenek be, ami az eszközvásárlások lezárását még korábbra hozza.

Ez összhangban van azokkal az értékelésekkel, hogy a Fed döntéshozói szerint is tartós lehet az infláció, ezért a most megjelenő makrogazdaági előrejelzések is egy intenzívebb pályát mutathatnak.

Jerome Powell elnök hamarosan sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket. Az új iránymutatás a fejlődő piacok számára is rendkívül fontos, a bejelentést megelőző bizonytalanságban a forint is történelmi mélypontra esett az euróval szemben.