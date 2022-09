A kirgiz határőrség szerdán újabb összecsapásokról számolt be a Tádzsikisztánnal közös határon, miután az éjszakai tűzharcban legalább egy ember meghalt - jelentették orosz hírügynökségek tisztviselőkre hivatkozva a Reuters szerint. Eközben Örményország és Azerbajdzsán karabahi konfliktusa is kiújult, a felek tüzérségi tűz alá vették egymást.

Kirgizisztán és Tádzsikisztán közül mindkettő korábban a Szovjetunió része volt, és továbbra is Oroszország szövetségesei. A viszony viszont évek óta feszült a felek között, és a határ menti összecsapások nem ritkák. Azonban a jellemzően egynapos tűzharcokhoz képest most már második napja nem csitul a konfliktus: a szerdai nap folyamán Kirgizisztán határszolgálata folyamatosan újabb tűzharcokról számolt be a Tádzsikisztánnal közös határ mentén, az ország nyugati Batken régiójában. Orosz hírügynökségek a határszolgálatra hivatkozva helyi idő szerint 1400 (közép-európai idő szerint 0900) és 1510 (közép-európai idő szerint 1010) körül jelentettek összecsapásokat.

Putyinnak most nem lesz erre ereje

„A helyzet az államhatár kirgiz-tadzsik szakaszán feszült. A két ország küldöttségei folytatják a tárgyalásokat” – idézték az orosz hírügynökségek a kirgiz állami határszolgálat közleményét.

A tűzváltás alig egy nappal azután történt, hogy Örményország és Azerbajdzsán között kiújultak a harcok – amelyekben mindkét oldalról legalább 99 katona vesztette életét –, a Kaukázus és Közép-Ázsia volt szovjet államai közötti számos regionális vita egyikének legújabb fellángolásaként – emlékeztet a Reuters.

Hagyományosan Oroszország akár békefenntartóként fegyveres erővel, akár diplomáciai erejét kihasználva, de közvetíteni szokott a felek között. Most azonban az ukrajnai háború – különösen a kijevi csapatok sikeres ellenoffenzívája miatt – Vlagyimir Putyin elnöknek nem biztos, hogy lesz erőforrása, hogy beavatkozzon az örmény-azeri, vagy kirgiz-tádzsik összetűzésekbe.