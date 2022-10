Oroszország nagy méretű csapatösszevonásba kezdett azután, hogy bár bejelentették, hogy annektálják a kelet-ukrajnai Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja tartományokat, azóta az ukrán hadsereg jelentős harctéri sikereket ért el a területeken. Harkivban valamint Herszon környékén is előretörtek, de a donyecki Ljimant is újra irányításuk alá vonták. A hétvégén pedig a Krímet az orosz területekkel összekötő híd egy részét is felrobbantották – igaz utóbbi esetében Kijev tagadja, hogy köze lenne az akcióhoz.

Vlagyimir Putyin orosz elnökön ezért nőtt a nyomás, és jóváhagyott egy új hadműveletet, az említett csapatösszevonást Fehéroroszországban hajtják végre, vélhetően, hogy onnan indítsanak támadást Ukrajna ellen.

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök, aki megengedte Oroszországnak, hogy országát az ukrajnai invázió kiindulópontjaként használja fel februárban, nem közölte a pontos létszámot, és nem magyarázta meg, hogy miért térnek vissza az orosz erők. De azt mondta, hogy a beáramlás jelentős lesz – számolt be a fejleményekről a Bloomberg.

„Ez nem csak ezer katonáról lesz szó” – mondta Lukasenko a biztonsági apparátusával hétfőn Minszkben tartott megbeszélésen a Belta állami hírügynökség szerint. Lukasenko közölte, hogy Putyinnal közösen azután döntöttek a csapatok bevetéséről, hogy a múlt héten Szentpéterváron találkoztak az Oroszország és Fehéroroszország nyugati határain tapasztalható biztonsági helyzet romlása miatt. Megismételte, hogy hadseregének fő feladata, hogy megakadályozza a háború átterjedését Fehéroroszországra.

Már megindult a bosszúrakétázás

Oroszország hétfőn rakétákat lőtt ki városokra és polgári infrastruktúrára, köztük energetikai létesítményekre és polgári célpontokra Ukrajna-szerte. A csapások pusztítást okoztak a városokban, köztük a fővárosban, Kijevben, miután Putyin az ukrán titkosszolgálatokat vádolta meg az Oroszországot és a megszállt Krímet összekötő híd elleni szombati támadással.

Fehéroroszország 9,3 millió lakosú, tengerparttal nem rendelkező ország, amely keleten Oroszországgal, délen Ukrajnával, nyugaton pedig az Európai Unió és a NATO-tag Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal határos.