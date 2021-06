A Litvániába érkező migránsok száma az első félévben nyolcszorosára ugrott, ami azt jelenti, hogy az idén ezidáig mintegy 600 esetet regisztráltak, amiből csak júniusra 412 eset jutott - írja az EUobserver. A portál összehasonlításként megjegyzi, hogy 2020-ban 74, míg 2019-ben 37 esetet regisztráltak.

A legtöbb migráns Irakból származott, de egyre többen jönnek Szíriából, Gambiából, Guineából és Indiából is - állítja a litván tárca, amely azt is megjegyezte, hogy ezeket az embereket Bagdadból és Isztambulból hozták át repülővel, ami egy megszervezett kampányra utal.

QP | Quality Placement

Június 1 és 19 között 9 repülőjárat volt Bagdad és Minszk között, miközben ezen a vonalon korábban nem volt menetrendszerinti járat, az isztambuli viszonylatban pedig 63 járat volt, ami pedig a duplája az elmúlt évinek - idézi a litván adatokat az EUobserver.

Válasz a szankciókra?

A brüsszeli portál megjegyzi, hogy mindez azután történik, hogy az EU szankciókat vezetett be a belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenkával szemben, beleértve egy májusi járattörlést is, amikor a belarusz vezetés eltérített egy utasszállító repülőgépet, hogy elraboljon egy Litvániában élő ellenzéki aktivistát.

A portál szerint a helyzet vélhetően tovább fog romlani, miután júniusban Lukasenka az új uniós gazdasági szankciókra válaszul azzal is fenyegetőzött, hogy leállítja a migráció és a szervezett bűnözés terén folytatott együttműködéssel az EU-val.

Litvániának 678 kilométernyi szárazföldi határa van Fehéroroszországgal, aminek mindössze 38 száaléka rendelkezik megfigyelési technológiával.

Más országok is célkeresztbe kerülhetnek

A litván hatóságok ugyan sátortáborokat állítottak fel, de a lehetőségeik nagyon korlátozottak. Egy keddi közleményben azt írták az EUobserver szerint, hogy ezekben a létesítményekben a feszültség nő és incidensek is történnek. A litván hatóságok emellett arra is figyelmeztetnek, hogy ha ezt az esetet nem kezelik időben, akkor ugyanezt a módszert alkalmazhatják Észtországgal, Lettországgal és Lengyelországgal szemben is.

Anatolij Kotov, a Varsóban száműzetésben élő ellenzéki vezető szerint a számok Lengyelországban is emelkednek.

Láttunk már ilyet

A brüsszeli portál megjegyzi, hogy Lukasenka módszere emlékeztet arra, ahogy Marokkó a Ceuta spanyol exklávéban, vagy Törökország Görögországban gyakorol nyomást az EU-ra.

Az EUobserver szerint az uniós határvédelmi szerv, a Frontex, júliusban 30 további határőrt küld Litvániába segítségként, az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) pedig tényfeltáró csapatot.

Az EASO adatai szerint az elmúlt évben jelentőseb alacsonyabb volt az EU külső határaihoz érkező migránsok száma - 485 ezer szemben a 2019-es 716 ezerrel -, ami vélhetően a pandémia számlájára írható, és a számok vélhetően emelkedni fognak. Bulgáriában és Romániában a tendencia már látszik, a számok ugyanis jelentősen megugrottak.