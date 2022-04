Az első évben a gáz ára megawattóránként 40 euróra, vagyis a mostani szint alig felére csökken. Később az ár ötven euróra emelkedhet.

"Ez az egyezség lehetővé teszi a fogyasztók védelmét, ennek ugyanis épp az az célja, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket védje a nagykereskedelmi áramárak ingadozásától, hiszen most szétválasztjuk a földgáz és az áram árát" - mondta a spanyol energiaügyi államtitkár, Teresa Ribera.

Az egyezség a jövő héten életbe lép, és a fogyasztók májusi számláján lesz először látható. A rendelet nagy veszteséget okoz a helyi energiacégeknek, a kompenzálásukról később döntenek majd - írja híre nyomán az Euronews portálja.

Spanyolország és Portugália azért kapott átmenti felmentést, mert az energiapiacuk alig van bekötve az európai rendszerbe, és mindkét országban nagyon nagy az olcsó megújuló energia aránya.

Spanyolországban és Portugáliában is szocialista-baloldali kormány van hatalmon. A két miniszterelnök tavaly óta küzdött Brüsszelben azért, hogy leválhassanak az uniós árképzési rendszerről, és szétválaszthassák az áram és a földgáz nagykereskedelmi árát. A követeléseiket több másik tagállam is támogatja. (Orbán Viktor magyar miniszterelnök is azt mondta korábban, hogy javasolja az EU-ban az áram és a gáz árának ideiglenes szétválasztását - több más intézkedés mellett - az áremelés mérséklésére, a szerk.)