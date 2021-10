A legtöbb magáncégnél, banknál, hitelintézetnél, valamint biztosítótársaságnál is törvényileg kötelesek rendszeres ellenőrzéseket tartani Ausztriában. A legtöbb magáncég esetében ez azonban önkéntes alapon működik. Egy új felmérés szerint, az osztrák vállalatvezetők háromnegyede ezt a magáncégek esetében is kötelezővé tenné, kevesebb mint 35 százalékuk azonban csak az 500 és 1000 fő között foglalkoztató cégekre vezetné be - írja a Der Standard.

A felmérés során több mint 300 döntéshozót kérdeztek meg Ausztria teljes területéről, és a válaszokból kiderült: uniós összehasonlításban az adózási morált és a jogkövető magatartást korrektebbnek látják, mint más országokét.

Az intézmények közel kétharmada úgy nyilatkozott: érdemes lenne nagyobb figyelemmel követni például az informatikai biztonságot. Több mint 58 százalékuk azt mondta, a nemek közötti bérszakadékot és 57 százalékuk szerint a politikai befolyás területén is érdemes lenne vizsgálódni. A válaszadók kevesebb mint a fele egyetért abban is, hogy a korrupció ellen is jobban fel kell lépni.

A belső ellenérzésnek nagy jelentőséget tulajdonítanak az osztrák cégvezetők: 83 százalékuk úgy véli, hogy ezek az intézkedések a megtakarításokban is segíthetik a vállalatokat, főleg az aktuális gazdaságilag labilis környezetben.

" Bár az átláthatóság és a korrupció elleni küzdelem a vállalatirányítási szabályok egyik legfontosabb eleme, erről általában csak akkor hallani, ha valami rosszul sül el" - mondta Thomas Schwalb a Belső Ellenőrzési Intézet ügyvezetője az első alkalommal elvégzett felméréséről. Schwalb kiemelte, meglepően magas a hajlandóság a cégek részéről, amely egy fejlett demokráciában nem túl gyakori példa.

A Transparency International legutóbbi, júliusi korrupciós jelentése szerint Ausztria világszinten a 180 országból a 17., míg az Európai Unió országai közül a hetedik legátláthatóbb ország. A lista szerint Magyarország például Romániával és Bulgáriával együtt az EU egyik legkorruptabb országa, jelenleg a 69. helyen áll a tavalyi 70. után, és így a 44 pontos eredménye éppen felülmúlja a 43 pontos globális átlagot.