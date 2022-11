Szinte biztosan nem tud eleget tenni a 2025-re kitűzött fenntarthatósági céloknak több nagyvállalat – köztük a Pepsi, a Mars és a Nestlé – sem – írja a Reuters az Ellen MacArthur Alapítvány és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának közös tanulmánya alapján.

A felmérés szerint amellett, hogy az érintett vállalatok nem tudják fenntarthatóbbá tenni 2025-re termékeik műanyag csomagolását, sokuk – például a Coca-Cola és a Pepsi – több nem újrahasznosított műanyag csomagolást használ, mint korábban, pedig a cél pont az lett volna, hogy visszaszorítsák ezeknek az arányát.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) tagállamai novemberben Uruguayban üléseznek. A tárgyalások célja, hogy létrehozzák az első globális műanyag-megállapodást, mivel a hulladék óriási károkat okoz a tengeri élővilágban, valamint az élelmiszereket is beszennyezi.

Az elmúlt években több márka is tűzött ki az Ellen MacArthur Alapítvánnyal összefogva fenntarthatósági célokat, például azt, hogy a csomagolások 100 százalékban újrahasznosíthatók vagy komposztálhatók lesznek 2025-re.

Globális külső problémák tesznek keresztbe

A Nestlé szerint elsősorban az újrafeldolgozási infrastruktúrák globális szintű hiánya vetette vissza a zöld előrelépésüket, és a kormányoktól várnának intézkedéseket ezzel kapcsolatban. Emellett jelezték, 8 százalékkal kevesebb nem újrahasznosított műanyag csomagolást használnak, mint 2018-ban.

A Mars is arról számolt be, hogy előre tudtak lépni a cég működéséhez köthető műanyaghulladék csökkentése terén, és dollármilliókat áldoznak arra, hogy a fenntarthatóság újratervezzenek több csomagolási elemet is.

A Greenpeace szerint a tanulmány egyértelműen azt mutatja, hogy a vállalatok maguktól, kormányzati nyomásgyakorlás nélkül nem hoznak meg drasztikus zöldülési döntéseket. "Ez is arra világít rá, hogy a kormányoknak kell biztosítaniuk, hogy jelentős mértékben csökken a műanyaggyártás és felhasználás" – nyilatkozta Graham Forbes, a Greenpeace USA globális műanyagprojektjének vezetője.