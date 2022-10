Putyin üzenetet kapott, amelyet jobb, ha nem vesz félvállról

Ferenc pápa az orosz-ukrán háború kezdete óta többször szólalt fel az agresszió ellen, de eddig Putyint mint agresszort nem említette. Most fordulat állt be a pápai kommunikációban, ugyanakkor Zelenszkijnek is üzent - írja az NRP.